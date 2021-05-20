شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوضح هدف مبادرة "كلنا بنساعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مبادرة "كلنا بنساعد" عبر بروتوكول بين تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة التضامن، قائلا: "فكرنا فى عمل شراكة بين التنسيقية وبين التضامن الاجتماعى، لتوصيل مشكلات المواطنين للوزارة، موضحا أن هدف البروتوكول مساعدة المواطنين في حل مشكلاتهم وإيصالها للوزارة.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البعض لا يعرف شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وبالعض الآخر لا يعرف ببرامج الوزارة، متابعا: "سنقوم بتوعية المواطنين وتعريفهم بكل مبادرات وجهود الوزارة وإيصال مشكلاتهم للوزارة".

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مبادرة كلنا بنساعد تمثل تكاملا بين السلطة التنفيذية عبر وزارة التضامن والسلطة التشريعية عبر مجلس النواب والشيوخ، متابعا: "أى مشكلة تقابل وزارة التضامن في أى قانون من القوانين نحن في لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان سنعمل عليها".