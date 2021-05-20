شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة كلنا بنساعد تستهدف أهالينا البسطاء بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، هو مساعدة أهالينا البسطاء فى كل المحافظات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، مثل مشروع تكافل وكرامة، فعلى الرغم من انتشارع الا أن هناك البعض من اهالينا البسطاء لا يستطيعوا الاشتراك فيها وهنا يأتى دور المبادرة فى توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.

وأضاف النائب أحمد فتحى على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب بمقر الوزارة، لإطلاق مبادرة كلنا بنساعد، أن هناك مكتب لشباب التنسيقية، بكل محافظات، ومكتب فى وزارة التضامن الاجتماعى، ومن خلال ذلك يتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين والشباب فى الجامعات وكذلك دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وغيرهم بكل القطاعات وكذلك خدمات التأمين وبرنامج مودة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، برتوكول تعاون يهدف إلى إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

شهد توقيع البروتوكول كل من نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بور سعيد، النائب عمرو يونس عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب ، والنائب أحمد فتحى عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب والنائب محمد عزمى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ ، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، وتنسيقية شباب الأحزاب.