شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفنان سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الفنان الراحل سمير غانم، صاحب المسيرة الفنية الكبيرة، والذي وافته المنية، اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب، إن الفنان الراحل كان أحد رموز السينما والدراما والمسرح لأكثر من 60 عاما، قدم خلالها مئات الأعمال الفنية التي أثرت المكتبة العربية ودخلت كل البيوت من المحيط إلى الخليج، كوجه مصري محبوب.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة الفقيد وجمهوره في مصر والوطن العربي، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.



