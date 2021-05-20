شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نظافة القاهرة للنواب: افتتاح الجزيرة الوسطى بصلاح سالم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن افتتاح الجزيرة الوسطي بصلاح سالم نهاية الأسبوع القادم علي مسافة 4 كم والذي وصفه بـ"العالمي"، وتم بإمكانيات الهيئة بالكامل، مشيراً إلي أن الجزيرة تتضمن لاند سكيب فضلا عن الزرع المختلف ومزين بالرؤي الليلة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.

وقال الشرشابي، إنه يتم العمل حاليا علي إنشاء مصنع للنجيل يتبع الهيئة خلف الفسطاط، ونظراً لأن إنتاج النجيل يحتاج إلي 6 أشهر فتم شراء نجيل من أجل الحديقة، إلا أن المصنع سيدعم الهيئة لاحقا خلال السنوات القادمة وسيحقق لها الوفورات.

وتدخل النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ليسأل عما إذا كانت الجزر الوسطي ستكون بمثابة رؤية أي معنية بالمظهر الحضاري فقط أم استخدام يتمكن الأهالي من دخولها والجلوس فيها، لاسيما وأن الأولي لا تحتاج إلي نجيله، قائلاً: " اسأل ذلك لان التكلفة ستكون أقل كثيرا".

واضاف السجيني "عليكم بالنظر إلي دبي وكثير من البلاد، وطبيعة الزرع بالمسطحات الخضراء وكيفية إدارة إنشائها، وكلها بأيدي عمال مصريين مهره، الفكرة أن هناك من يقف ليحاسب وراء كل قرش صاغ وكل نقطة مياه تستهلك"، متسألا هل هناك خبراء يقومون بالتقييم قبل البدء في العمل .

ليعلق رئيس الهيئة بتأكيدة، أنه كان يوضع سابقاً بعض الحوليات التي تموت بعد انتهاء الفصل الذي تزدهر فيه، لذا وقفت علي هذا الأمر، وتم التفكير في زهرة دائمة تحقق المظهر الجمالي وبصيانه بسيطة، وبالفعل تمكنا من ذلك، ولكن ما في الأمر أنني قمت بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وأغلبهم من الشباب.

وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: "للاسف رغم ما لدينا من مهندسين وعمال إلا إننا كنا سابقا بنشتري الزرع، وقلت لهم عندما توليت المهام دا عار، واتخذنا خطواتنا في هذا الصدد".