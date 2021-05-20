شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة التضامن يطلقان مبادرة "كلنا بنساعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون يهدف إلى إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الجميع يسعى لخدمة المواطن، مشيرة إلى أن دور الشباب هام للغاية للنهوض بمستقبل مصر ، وأنه بالتزامن مع تولى الرئيس السيسى كانت هناك برامج لتنمية مهارات الشباب ، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب مكونة من أحزاب متنوع وهو ما يخدم المواطن.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال توقيع البروتوكول بمقر الوزارة، أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها.

شهد توقيع البروتوكول كل من نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بور سعيد، النائب عمرو يونس عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب ، والنائب أحمد فتحى عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب والنائب محمد عزمى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ ، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى، وتنسيقية شباب الأحزاب.

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