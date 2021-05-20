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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة التضامن يطلقان مبادرة "كلنا بنساعد" والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الجميع يسعى لخدمة المواطن، مشيرة إلى أن دور الشباب هام للغاية للنهوض بمستقبل مصر ، وأنه بالتزامن مع تولى الرئيس السيسى كانت هناك برامج لتنمية مهارات الشباب ، لافتة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب مكونة من أحزاب متنوع وهو ما يخدم المواطن.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال توقيع البروتوكول بمقر الوزارة، أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها.
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