شكرا لقرائتكم خبر عن عدد متميز لمجلة روزاليوسف تحت عنوان "مصر هى السند.. سياسة خارجية شريفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "مصر هى السند.. سياسة خارجية شريفة فى زمن عز فيه الشرف"، أبرز العدد الجديد لمجلة روزاليوسف برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، جهود القيادة المصرية والموقف الذى اتخذته منذ اللحظة الأولى فى فتح معبر رفح لإغاثة الأشقاء والجرحى وكذلك استقبال المستشفيات المصرية المصابين لعلاجهم، جراء الاعتداءات الإسرائيلية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، و كذلك المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.



وشهد العدد الجديد لروزاليوسف، عودة "حنظلة" بريشة فنانين روزاليوسف، كما جاءت افتتاحية رئيس التحرير بعنوان: "مصر هى السند فى البلد قائد عظيم"، ومقال للكاتبة الصحفية تحية عبد الوهاب تحت عنوان: "ضمير العالم جبان.. فلسطين عربية"، وموضوع للكاتب الصحفى هاني لبيب تحت عنوان: "أملاك مصر فى القدس".



كما تناول العدد دور الأفلام الوثائقية فى حفظ ثوابت القضية لدى الأجيال المقبلة، ومقال للكاتب الصحفى صبحي مجاهد عن الفارق بين اليهودية كديانة نحترمها والصهيونية كفكر ضد الإنسانية، وآخر للكاتب الصحفى عبد العزيز النحاس والذى جاء تحت عنوان: "جراح الشيخ جراح.. كيف التهم الاستيطان الاراضي المحتلة".

كما بدأ الدكتور محمد الباز الاشتباكات الفكرية والتى جاءت تحت عنوان: "أفكار منحرفة" ليأتى أولى اشتباكاته عن اقتحام لأفكار كتاب خرجت عن التقليدى والمعتاد.. رواية مبهرة تستحق أن تقرأها بقلبك قبل عقلك.. قصة الدكتور داهش نبى القرن العشرين، كما خصص العدد ملف خاص عن الإعلامى وائل الابراشي والذى جاء تحت عنوان: "الإبراشى.. للصحافة التليفزيونية ملك"، ويتضمن أهم تحقيقاته من أرشيف روزاليوسف "قضية لوسي ارتين - مذبحة الأقصر".