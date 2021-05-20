شكرا لقرائتكم خبر عن 6.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بقطاع الطرق والكبارى خلال العام المالى 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل والمواصلات والطرق والكبارى لما لها من انعكاس مباشر وقوى على ملف الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين، فضلا عن تأثيرها على شعور المواطن بحالة من الرضا، ومن هذا المنطلق فقد خصصت الحكومة مبلغ 6 مليارات و483 مليون جنيه لصالح تنفيذ استثمارات بقطاع الطرق والكبارى خلال السنة المالية 21/2022.

ونستعرض فيما يلى طبيعة الكبارى المنتظر تنفيذها خلال ها العام ومخصصاتها المالية:

- 3 مليارات و50 مليون جنيه لتنفيذ كبارى علوية على النيل (محاور النيل).

- 933 مليون جنيه لتنفيذ كبارى علوية للسيارات.

- 1.5 مليار جنيه لإنشاء كبارى خرسانية على مجارى مائية بديلة للمعديات.

- مليار جنيه لتنفيذ كبارى علوية للسيارات أعلى مزلقانات السكك الحديدية.