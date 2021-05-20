لماذا طالب القانون الجديد بضرورة إنشاء لجنة فنية مختصة للمواد والمخلفات الخطرة؟

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القاهرة - سامية سيد - طالب قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 ، بضرورة إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة حتى تكون مختصة بوضع ومراجعة القوائم الموحدة للمخلفات الخطرة وكل ما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بها.

وجاء نص المادة رقم 53 من قانون إدارة المخلفات كما يلى:

"ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول، وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".