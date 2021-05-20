شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة: جعلت رؤوسنا فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، إشادة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية إعادة الإعمار.

وثمن النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة جهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، فضلا على تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار، والتى ستشارك فيها الشركات المصرية بما لها من خبرات فى مجال الاعمار.

وأضاف السجينى، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، "نحن أمام قيادة وطنية أعادت مصر لوزنها الحقيقي بين الأمم".

من جانبها، أشادت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان، مضيفة: "حضرنا الجلسة الطارئة للبرلمان العربي بالأمس حول الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيليه في فلسطين، ورقبتنا كانت مرفوعة، لدينا قيادة جعلت رقبتنا في السماء بمواقفها الوطنية التي أعادت لمصر مكانتها المستحقة وسط الأمم".

وشددت البرلمانية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة اليوم علي الموقف المصري الثابت للدوله المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم أشقائها العرب، بقولها: "مصر تحتضن نحو 6 مليون لاجيء، ولم ولن نتاجر بهم أبداً".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة القاهرة، ورئيس هيئة نظافة القاهرة.