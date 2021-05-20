للتلاميذ الوافدين.. خطوات التقديم إلكترونيًا في رياض الأطفال وأولى ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي (للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات).

جاء ذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، http://emis.gov.eg ؛ وذلك في الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021.

وجاءت خطوات التقدم إلكترونيا للمدارس الرسمي لغات للتلاميذ الوافدين على النحو التالي:

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.