مصر للطيران توضح شروط السفر للسعودية خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران الشروط الخاصة للسفر إلى السعودية، والتي وردت إليها من الجهات السعودية، مؤكدة أن التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من اليوم على الفئات المستثناة للدخول إلى السعودية القيام بالآتي:

1- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.

2- الخضوع لحجر المؤسسي لمدة 7 أيام، وإجراء 2 فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

3- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي، دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

ويُستثنى من ذلك الفئات التالية مع تقديم المستندات الدالة علي خضوعهم للاستثناء وهم:

1- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة).

2- الوفود الرسمية من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين على أن تتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

3- الكادر الطبي الممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يُعفى من الحجر المؤسسي فيما يتوجب على عوائلهم وعلى الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص الحصول على الحجر الصحي المؤسسي.

4- الممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يعفى وعوائلهم التي تقل أعمارهم عن 18 سنة من الحجر المؤسسي على أن يكون حجر منزلي.

5- الممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في القطاع الخاص و المحصنين طبقا لتطبيق توكلنا يعفى من الحجر المؤسسي.

الممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في قطاع خاص وأكمل (14) يوم منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا خارج المملكة بأحد اللقاحات المعتمدة بالممكلة (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك أو جرعتين من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا أو جرعتين من لقاح مودرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق متطلبات التي تضعها وزارة الصحة

6- ويستثني من عمل الفحصين (PCR) للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية جميع من هم دون سن الثامنة .