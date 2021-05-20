لحاجزي المصايف.. ننشر قائمة أسعار الشواطئ العامة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد وفتح الشواطيء العامة بالإسكندرية بكامل طاقتها أمام الزائرين يوم السبت المقبل الموافق 22 مايو.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات يوم السبت ٢٢ مايو.

وكشف اللواء رشاد، عن أسعار تذاكر الشواطئ العامة البالغ عددها نحو 66 شاطئا على مستوى المحافظة وذلك طبقاً للجداول المرفقة.

ووجه رشاد، المواطنين المقبلين على الشواطئ، ضرورة اتباع الآتي:

- أسعار تذاكر الدخول طبقا للصور المرفقة.. لذلك لا تدفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

- سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر.. فلا تدفع أكثر منها.

- تمسك بالحصول على عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين.

- لا تدفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

- يمكنكم معرفة أسعار جميع الشواطئ قبل الذهاب عن طريق البحث بإسم الشاطئ من خلال هذا الرابط :

https://catr.gov.eg/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b7%d8%a6/

وتابعت الإدارة المركزية للمصايف بالإسكندرية: فى النهاية إذا واجهت أى مشكلة أو تعرضت لأي ابتزاز كلمنا على أرقام الشكاوى نصلك فوراً. ( ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)