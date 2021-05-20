أعلنت إسرائيل إيقاف إطلاق النار في العملية العسكرية بغزة وذلك بدءا من الساعة 2:00 صباح الجمعة. ولم تظهر أي أنباء عن قبول حماس هذه الهدنة حتى الآن.
وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن وقف إطلاق النار مشروط بتوقف الفصائل الفلسطينية المسلحة عن إيقاف إطلاق الصواريخ على إسرائيل وفي حال لم تمتثل فإن الوضع سيعود لما كان عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تصدر أمرا بإيقاف إطلاق النار في غزة ولكن بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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