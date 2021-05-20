بدءاً من هذا الموعد.. وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 11:22 مساءً

أعلنت مصر، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار “متبادل ومتزامن” في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة الثانية فجراً بتوقيت فلسطين اليوم الجمعة.

وأوضحت مصر أنها سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وقال مسؤول فقال مسؤول في حركة حماس لرويترز إن إسرائيل وحماس ستدخلان في هدنة “متبادلة ومتزامنة” في غزة اعتبارا من الثانية صباح الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش الخميس).

وكشفت مصادر إعلامية عربية عن توصل مصر لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة غير مشروطة ووقف التهجير في الشيخ جراح.

وأضافت المصادر أن الفصائل أخبرت مصر بالتزامها بوقف إطلاق النار.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن تهدئة مؤقتة لحين الاتفاق على بنود التهدئة الدائمة خلال 3 أيام، وأن مصر طالبت “إسرائيل” بخفض للتصعيد بداية من الليلة والفصائل الفلسطينية أكدت التزامها بوقف إطلاق النار.

وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينيت) وافق خلال اجتماعه العاجل مساء اليوم الخميس، على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، من جانب واحد.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار يسري بدءاً من الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وذلك بحسب التفاهمات التي جرت مع المصريين.