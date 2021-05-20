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البيت الأبيض: إدارة بايدن تعتقد أن إسرائيل قريبة من إنهاء العمليات في غزة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض الأمريكي، الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن “الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن “هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة”.

وأضافت: “أطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع”.

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان منفصل، أن الرئيسين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا في اتصال هاتفي “الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع نهاية للقتال في إسرائيل وغزة”.

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة الخميس، بعدما دعا بايدن للتهدئة، لكن إسرائيل هددت بتصعيد ضرباتها لقطاع غزة وسط مواصلة حركة “حماس” إطلاق الصواريخ بعد توقف قصير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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