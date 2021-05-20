ماليزيا.. زيادة قياسية بإصابات ووفيات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

سجلت ماليزيا زيادة يومية جديدة في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الخميس، حيث تواجه ارتفاعا في عدد الحالات الجديدة وفي شدة الأعراض.



وسجلت ماليزيا 59 وفاة جديدة بالمرض، الخميس، في زيادة قياسية للوفيات لليوم الثالث هذا الأسبوع، بينما رصدت 6806 إصابات جديدة في زيادة قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وبهذا بلغ العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا 492302، وهي ثالث أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا والفلبين.

وفرضت ماليزيا الإغلاق العام في أنحاء البلاد هذا الشهر حيث منعت الانتقالات الداخلية وأغلقت المدارس.

وترجع زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة لأسباب منها سلالات شديدة العدوى اكتشفت في الأسابيع الماضية.