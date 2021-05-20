‏الارياني يبارك احباط الاجهزة الامنية بمأرب مخطط ارهابي حوثي

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

بارك وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني الانجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية بإحباطها مخطط ارهابي يستهدف اثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب، بعد ضبطها عدد من أفراد خلية إرهابية تابعة لمليشيا الحوثي اثناء قيامهم بزرع عبوات ناسفةفي الخط الدولي مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الأعمال الارهابية التي تستهدف المواطنين في الطرق الرئيسية بشكل عشوائي لا تختلف عن ممارسات التنظيمات الارهابية، وباقي المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري في المنطقة..مشيرا إلى أن هذه الاعمال تؤكد مساعي مليشيا الحوثي المدعومة من ايران الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين‏.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي لليمن إلى ادانة هذه الأعمال الإجرامية التزاما بمسئولياتهم في تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وإدراج مليشيا الحوثي وقياداتها ضمن قوائم الارهاب الدولية، والعمل على تقديمهم للمحاسبة.