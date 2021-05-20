شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«بايدن» يناقشان التطورات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وجرى خلال الاتصال تبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة، واستمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حلّ جذري شامل للقضية الفلسطينية.