اخبار العالم

كاتانيتش يدعو ستة لاعبين للانخراط في معسكر البصرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كاتانيتش يدعو ستة لاعبين للانخراط في معسكر البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-20 | 21:36

كاتانيتش يدعو ستة لاعبين للانخراط في معسكر البصرة

663 مشاهدة

وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لستة لاعبين جدد للالتحاق بمعسكر المنتخب المقام حالياً في محافظة البصرة تحضيراً لمواجهتي طاجيكستان والنيبال ودياً.

وقررَ كاتانيتش دعوة كل من اللاعبين مصطفى ناظم ومحمد عبد الزهرة وأحمد عبد الحسين وسجاد جاسم وبسام شاكر ومحمد رضا، وذلك لتعويض غياب لاعبي الشرطة بعد مغادرتهم بعثة المنتخب بقرار من قبل أدارة النادي.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا