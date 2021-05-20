كاتانيتش يدعو ستة لاعبين للانخراط في معسكر البصرة

وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لستة لاعبين جدد للالتحاق بمعسكر المنتخب المقام حالياً في محافظة البصرة تحضيراً لمواجهتي طاجيكستان والنيبال ودياً.

وقررَ كاتانيتش دعوة كل من اللاعبين مصطفى ناظم ومحمد عبد الزهرة وأحمد عبد الحسين وسجاد جاسم وبسام شاكر ومحمد رضا، وذلك لتعويض غياب لاعبي الشرطة بعد مغادرتهم بعثة المنتخب بقرار من قبل أدارة النادي.

