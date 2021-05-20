الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً مسلحاً وتعتقل المتسببين في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الخميس، فض "نزاع عشائري مسلح" والقاء القبض على المتسببين في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد ورود أخبار بحصول نزاع عشائري مسلح في السويب تم على الفور تشكيل قوة من مركز شرطة القرنة وبعد وضع خطة محكمة تم تطويق المنطقة والقيام بعملية التفتيش والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على متهم من طرفي النزاع".



وأوضح البيان، أن "تم إحالتهم الى القضاء وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".

