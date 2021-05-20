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بغياب لاعبي الشرطة.. منتخبنا الوطني ينهي ثاني وحداته التدريبية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-20 | 21:02

بغياب لاعبي الشرطة.. منتخبنا الوطني ينهي ثاني وحداته التدريبية (صور)

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أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية على ملاعب المدينة في محافظة البصرة، وذلك تحضيراً لمواجهتي طاجيكستان والنيبال الوديتين بالرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وشهدت الوحدة التدريبية الثانية لأسود الرافدين غياب لاعبي الشرطة بعد قرار إدارة النادي سحب اللاعبين الموجودين من أجل التحضير لبطولة كأس العراق.

وانضم محترف كريليا سوفيتوف الروسي (صفاء هادي) إلى تدريبات المنتخب في محافظة البصرة، بينما سيواصل المنتخب تدريباته على ملاعب المدينة الرياضية يوم غد الجمعة بتمام الساعة السابعة مساءً لرفع وتيرة الإعداد قبل مواجهة طاجيكستان الاثنين المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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