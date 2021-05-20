بغياب لاعبي الشرطة.. منتخبنا الوطني ينهي ثاني وحداته التدريبية (صور)

وشهدت الوحدة التدريبية الثانية لأسود الرافدين غياب لاعبي الشرطة بعد قرار إدارة النادي سحب اللاعبين الموجودين من أجل التحضير لبطولة كأس العراق.

وانضم محترف كريليا سوفيتوف الروسي (صفاء هادي) إلى تدريبات المنتخب في محافظة البصرة، بينما سيواصل المنتخب تدريباته على ملاعب المدينة الرياضية يوم غد الجمعة بتمام الساعة السابعة مساءً لرفع وتيرة الإعداد قبل مواجهة طاجيكستان الاثنين المقبل.

