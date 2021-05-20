عادل إمام يودع سمير غانم بكلمات مؤثرة

وقال عادل إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :"مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي".

وتوفي سمير غانم، مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد صراعٍ مع المرض داخل أحد المستشفيات، لينعاه عدد كبير من الفنانين بعد رحلة عطاء فنية اتسمت بالتنوع وخفة الظل.



وولد سمير غانم في عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط 1937، وانضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.