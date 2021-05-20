إسرائيل تغلق مطار بن جوريون بالكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء الخميس، مطار بن جوريون الدولي، بالكامل، أمام إقلاع وهبوط الطائرات بسبب التطورات الأمنية.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تم إغلاق مطار بن جوريون أمام الهبوط والإقلاع".

وأضافت "تم توجيه الطائرات إلى مطار رامون" في جنوبي إسرائيل.

ولم توضح هيئة البث إلى متى سيتم هذا الإجراء.

وسبق أن قامت السلطات الإسرائيلية بإجراء مماثل الأسبوع الماضي.

ويأتي القرار في ظل تزايد المخاوف الإسرائيلية من تصعيد إطلاق الصواريخ من غزة قبل وقف إطلاق محتمل يوم غد.

واليوم الخميس، أبقت 299 صاروخا أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة صافرات الإنذار تدوي دون توقف في جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم التعرف، منذ صباح اليوم، على 299 عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ودوت صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وعشرات البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وسجلت نجمة داود الحمراء (منظمة طبية إسرائيلية) 9 إصابات بجروح طفيفة بينها 2 نتيجة إصابة بشظايا زجاج تفجرت نتيجة الصواريخ و7 أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

وأضافت أن 5 إسرائيليين أخرين أصيبوا بالهلع.

وقال ميكي روزنفيلد، الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، إن صاروخا أصاب منزلا في مدينة عسقلان في ساعات المساء بعد أن أصاب صاروخا اخر منزل اخر بذات المدينة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط على منطقة حوف عسقلان دون وقوع إصابات.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "منذ ساعات الصباح شن الجيش الإسرائيلي غارات على نحو 30 موقعًا لاطلاق قذائف صاروخية تحت وفوق الأرض حيث كانت بعضها مسلحة وموجهة نحو إسرائيل".

وأضاف: "كما استهدف الجيش الإسرائيلي عدة نشطاء خلال قيامهم بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أنه "في الايام الأخيرة استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 430 هدفًا من المنظومات الصاروخية لحماس والجهاد الاسلامي وقضى على نحو 20 ناشطًا ".