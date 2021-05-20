بلينكن: هدفنا سيظل إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن هدف بلاده سيظل إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، وكرر رسالة الرئيس جو بايدن بأنه يتوقع رؤية وقف لإطلاق النار.

وأضاف: "يوجد قلق عميق ومشترك في أنحاء العالم إزاء وفاة فلسطينيين وإسرائيليين".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في غزة .

بينما أوضح مسؤول بحركة حماس أن هناك هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في الثانية صباحا الجمعة .