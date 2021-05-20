اللافي: المصالحة الوطنية طوق النجاة في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي اجتماعا مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سليم رعد، الخميس.

وتركز الاجتماع مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية لبعثة الأمم المتحدة والوفد المرافق له حول مسار توحيد المؤسسة العسكرية (5+5) والمصالحة الوطنية.



وأشاد الوفد بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال الأشهر الماضية والتي ستفضي بفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب لزرع الثقة بين الطرفين وبث روح الطمأنينة لدى المواطن الليبي باستبعاد عودة الحرب مرة أخرى.

وأكد الوفد على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي التي تهدف إلى لم شمل الليبيين، وستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتحابي نهاية ديسمبر القادم.

بدوره أكد "اللافي" بأن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح لجنة (5+5) في المهمة الموكلة لها سيساهم في زرع الثقة بين الطرفين وسيكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام.

وشدد على أن المصالحة الوطنية هي طوق النجاة لحل الازمة الليبية من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان ونقلها من حالة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية.





خارطة الطريق

وفي سياق ذي صلة التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحث نورلاند تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد صالح وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

من جانبه أكد نورلاند خلال اللقاء على ان اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وتوافدت على ليبيا وفود أوروبية عديدة إلى العاصمة الليبية طرابلس، رافعة شعار دعم الحكومة الجديدة في مهمتها، بعد أسابيع من منحها الثقة.