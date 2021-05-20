شكرا لقرائتكم خبر لبنانيون لسفير المملكة: إساءات شربل مرفوضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت نخب سياسية وحزبية ودينية واجتماعية لبنانية تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، خلال زيارة عدد من الوفود لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري أمس، وأكدوا أنها إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجي

وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، إثر لقائه السفير بخاري أن «تصريحات وهبة بحق المملكة مدانة»، مضيفا «بصفتي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حاليا وكعميد متقاعد في الجيش اللبناني، أؤكد أن كلام وهبة عن نينوى وتدمر والأنبار، عار عن الصحة جملة وتفصيلا، كون المساعدات التي قدمتها المملكة للجيش اللبناني وللقوى الأمنية هي التي ساعدت هذه القوى لاجتياز العقبات التي واجهتنا خلال التصدي للإرهاب»، معتبرا أن المملكة هي صمام أمان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان، قائلا «لا يسعني إلا أن أذكر 300 ألف مواطن لبناني يعملون في المملكة العربية السعودية».

من جانبه، لفت الوزير اللبناني السابق مروان شربل إلى أنه في هذه الظروف الصعبة نعرف دور المملكة في تقريب وجهات النظر ومساعدة كل لبنان، قائلا «المملكة ولبنان يحبان بعضهما، مع وجود بعض الأشخاص المميزين بالعلاقات، والمملكة لها فضل علي شخصيا، لأنني درست فيها وتطورت علاقتنا الأمنية معها منذ أن كنت ضابطا حتى أصبحت وزيرا»، مشددا على أنه لا يجب أن ننكر فضل السعودية على لبنان، ولا يجب على السعودية ترك لبنان في الظروف الصعبة، آملا أن يجتمع اللبنانيون من كل الطوائف للخروج من مشكلتنا، لأننا عزلنا كل العالم عنا،

بما فيها دول الخليج، والمملكة لم تخطيء أبدا بحق لبنان.

والتقى السفير بخاري، بالنائب فؤاد مخزومي، الذي قال «جئنا لإعلان دعمنا المطلق للمملكة، ورفضنا الكامل للكلام الذي صدر عن الوزير وهبة، الذي نتمنى أن يعلن اليوم انسحابه من الحكومة، لأننا لا نستطيع تحمل كلامه، فبالنسبة إلينا هذه بداية الطريق، لكن هذا لا يعني أن المواقف التي أعلنت قد أصبحت خلفنا»، متسائلا «ماذا اقترفت المملكة لتصدر هذه المواقف؟»، معتبرا أن موقف الوزير لم يكن أمرا صدر عنه شخصيا، لأن من الواضح أن هناك جهة سياسية ضغطت عليه ليقول هذا الكلام في موضوع التطورات في المنطقة، مشددا على أن المملكة ومنذ عشرات السنين تقف إلى جانب لبنان، وإلى جانب اللبنانيين الذين يعملون في الخليج العربي، الذي يدفع ويساعد أهلنا وعائلاتنا أكثر بكثير مما سيعطينا البنك الدولي، آملا أن تبقى رعاية السعودية للبنان، لأن محيطنا عربي ونحن لن نخرج من جذورنا ولبنان يحب العرب، معربا أن تبقى الأخوة بين لبنان والمملكة، التي طالما اعتدنا عليها، لا أن ننظر إلى بعض المطبات والمشاكل التي يحاول بعض السياسيين خلقها لإفساد العلاقات بين البلدين».

قالوا عن تصريحات شربل:

«لا نقبل أبدا الإساءة للمملكة، ولبنان ثروته الأساسية علاقته المميزة مع الأخوة العرب».

النائب عبدالرحيم مراد

«نرفض الإساءة للمملكة ودول الخليج، الذين تاريخيا أفضالهم كبيرة على لبنان».

النائب تيمور جنبلاط

«الرأي العام اللبناني كله يستنكر هذا الأمر، ونحن معه».

النائب فيصل كرامي

«لا نستنكر كلام وهبي فقط إنما نرفض استسهال السياسيين تدمير علاقات وجسور بناها الشعبان الخليجي واللبناني».

النائب بيار بوعاصي

«الاستنكار لا يكفي ونحن جئنا لنحمل لسعادة السفير الاعتذار».

النائبة بهية الحريري