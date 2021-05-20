13 دولة في مناورات عسكرية بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في عرض السواحل الشمالية لتونس مناورات عسكرية بحرية بقيادة الولايات المتحدة بالشراكة مع القيادة المركزية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) وبمشاركة 13 دولة بينها تونس وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي. وقال العميد بالقوات البحرية التونسية جمال بن عمران خلال مؤتمر صحفي «إن تونس تستضيف لأول مرة مثل هذا التمرين البحري متعدد الأطراف»، مشيرا إلى أهمية هذه العملية على المستوى الاستراتيجي والعملياتي التي ستسهم في تأمين المجالات البحرية الراجعة بالسيادة لتونس عبر مشاركة المعلومة والتصدي المشترك ومتعدد الأطراف في عرض البحر.



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