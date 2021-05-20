معارك دامية بين عسكريين وميليشيات صومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 10 أشخاص بينهم جنود مصرعهم، وأصيب 15 آخرون خلال معارك بين ميليشيات وجنود في محافظة هيرشابيل جنوب وسط الصومال. وأفاد حاكم منطقة شابيلاها، ميير ماكران، أن ميليشيات هاجمت أمس، مدينة جوهر العاصمة الإدارية لمحافظة هيرشابيل في محاولة لإطلاق سراح مقاتلين تم القبض عليهم لارتكابهم أعمال سرقة، مشيرا إلى أن الهجوم خلف العديد من الضحايا من الجانبين. من بينهم مسؤولون أمنيون.

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