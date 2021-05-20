شكرا لقرائتكم خبر مشروعات شبابية ونسائية جديدة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الجانبين خلال التوقيع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب الدكتور حجار عن أمله في أن يكون البرنامج نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.
وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية دعما للحكومة اليمنية وخدمةً للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز جهود المملكة لخدمة الأشقاء في اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأكد آل جابر أن المملكة من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يقارب الـ200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات:
(التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية).
ويسهم البرنامج التنفيذي في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح
مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروعات شبابية ونسائية جديدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.