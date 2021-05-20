اتفاقية سعودية لتجهيز كلية الطب بجامعة عدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، يستفيد منها 2.315 فردا، وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز بالرياض. وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تحسين جودة البرامج التعليمية للمختبرات الصحية في كلية الطب بالجامعة من خلال تهيئة المبنى التعليمي لقسم المختبر وقسم المتحف التشريحي، وتزويدهم بالتجهيزات التعليمية الأساسية، إضافة إلى تأمين 165 وسيلة تعليمية حديثة لأكثر من 2000 مستفيد من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.



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