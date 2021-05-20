الحوثيون يرفضون تسلم لقاح كورونا

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واستمع الرئيس في اتصال هاتفي بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي إلى ما يحرزه أبطال الجيش اليمني من انتصارات في مناطق المحافظة، وسير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف، وأشاد بتضحيات الأبطال وملاحمهم التي يسطرونها في وجه الانقلابيين بما يحقق استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني والحفاظ على النظام الجمهوري.
من جهة أخرى أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن ميليشيات الحوثي ترفض حتى الآن استلام اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتضع شروطها، وأوضح وكيل وزارة الصحة اليمنية، علي الوليدي، خلال اجتماع افتراضي رعته منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن رفض الحوثيين في صنعاء استلام لقاح (كوفيد 19)، يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتهم.
وأشار إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد بسبب ميليشيات الحوثي الانقلابية أدت إلى مزيد من انعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي
مما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.
مشاهدات يمنية:
- سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون: حل الأزمة بأيدي أطراف الصراع في اليمن وتغيير المبعوث الأممي إلى اليمن لا يمثل حلا للصراع الدائر منذ ست سنوات.
- ميليشيات الحوثي تواصل حملة جبايات منظمة باسم دعم فلسطين.
- اتساع حدة الصراع داخل أجنحة الحوثي على الأراضي والمال والسلطة.
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