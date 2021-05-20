السائق المتهور

كتب: محمد ياسين

في إحدى شوارع دبي وتحديداً في شارع المطار لاحظ مفتش هيئة الطرق إحدى مركبات الهيئة يقودها سائق بتهور، وبشكل يخالف اللوائح والقوانين ويشكل خطورة على حياة الآخرين.. تابع المفتش المركبة واستوقف سائقها وسأله عن هويته وبطاقته التعريفية الخاصة بالهيئة فظهر ارتباك الأخير، وتلعثم لسانه، كما ظهرت عليه علامات عدم الاتزان في الحديث.

أعاد المفتش طلبه على السائق الآسيوي، وأصر على تفتيش المركبة، حيث اقترب من السائق الذي تفوح من فمه رائحة المشروبات الكحولية، ولما أخفى شيئاً وحاول رميه بسرعة، طلب المفتش منه هويته، وتبين من الصورة أنها تعود لشخص آخر، فحاول السائق التحايل على المفتش، لكن تلعثمه وعدم اتزانه فضحا جريمته ، وبدأ يسرد قصته وسوء حظه في إنهاء خدماته قبل عامين بسبب المخالفات المتكررة والمبالغ المتراكمة عليه، مفجراً مفاجأة أخرى هي انه يشغِّل مركبة الهيئة لحسابه الخاص وحساب صديقه بعد فصل كاميرات المراقبة، ووحدة المراقبة الذكية الخاصة بها، وأن عائد المركبة في الفترة المسائية يعود لهما معاً.

تقدم المفتش ببلاغ إلى الجهات القانونية التي تواصلت مع السائق الآخر الذي حاول المماطلة في الرد وتبرير وجود مركبة الأجرة مع زميله السابق زاعماً أنها سرقت منه، وأنه لم يسلمها للهيئة بسبب نيته العمل بها بعد استيقاظه، لكن بعد استجوابه بشكل مباشر ومواجهته بإفادة زميله في الاحتيال أقر واعترف معللاً بأنه حاول مساعدة زميله السابق، وابن جلدته الذي أنهيت خدماته قبل عامين وبقي في الدولة من دون عمل.

أحالت الهيئة البلاغ إلى الشرطة ومنها إلى النيابة التي أحالت الأول لمحكمة الجنايات بتهمة الاحتيال على مؤسسة حكومية، واستخدام ممتلكاتها للتربح، وأحالت الثاني للمحكمة بتهمة التزوير والاحتيال،

ووقف السائقان أمام القاضي يشكوان، الأول لخسارته عمله بسبب تهور زميله معترفاً بجريمة الاحتيال على المؤسسة التي يعمل فيها، لكنه نفى علمه بسياقة زميله المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، فتمت مواجهته بتقرير خبراء الهيئة واتهامه بالتربح بما يزيد على 21 ألف درهم خلال شهرين فقط من استخدام المركبة من دون علم جهة عمله.

أما المتهم الثاني فأكد أن زميله هو من اقترح عليه العمل بمركبة الهيئة، ونقل الركاب بعد الاتفاق معهم على الأجرة من دون استخدام العداد، وأنه غير آسف على ما فعله من جرم، وذلك لما لحق به من ضرر بسبب إنهاء خدماته وضياع مستقبله بسبب مخالفات يمكن أن يرتكبها أي سائق آخر.

وفي المقابل قدم ممثل الهيئة تقريراً إلى القاضي أوضح فيه عدد المخالفات التي ارتكبها السائقان وتاريخ مخالفاتهما لوائح وقوانين المؤسسة، فقررت هيئة المحكمة حبسهما على ذمة القضية في انتظار الحكم عليهما، ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه خيانة الأمانة والإخلال بالقانون.