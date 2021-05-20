شكرا لقرائتكم خبر عن المساواة.. سمو بالإنسان يهدم الطبقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المساواة بين الناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات تعد مبدأ أصيلاً في الشرع الإسلامي، فالناس جميعاً يرجعون إلى أصل واحد، هو آدم عليه السلام، وآدم أصله إلى التراب، فلابد أن يكون الناس متساوين في القيمة الإنسانية.

ووفقاً لما جاء في كتاب «حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» للمفكر الإسلامي الراحل محمد الغزالي، فإن الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة. قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، في خطبته في حجة الوداع: «لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»، ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» رواه البخاري، وعقب توليته خليفة على المسلمين قال أبوبكر الصديق، رضي الله عنه، في خطبته: «ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه».

الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء «كلكم لآدم وآدم من تراب» من خطبة حجة الوداع، وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (سورة الأحقاف الآية 19)، ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» رواه أحمد. وكل فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.

لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة لفرص غيره: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النّشُورُ} (سورة الملك)، ولا يجوز التفرقة بين الأفراد كماً وكيفاً: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ} (سورة الزلزلة – الآية 7، 8).

د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، ذكر في كتابه «حقوق الإنسان في الإسلام» أن ما نجده في التشريع الإسلامي في مبدأ المساواة بين الناس، هو تسوية أصلية بحكم الشرع، ومضمونها محدد، وأساليب تطبيقها واضحة، والجزاء عند مخالفتها قائم، وهو جزاء دنيوي وأخروي، وإن التسوية بين البشر، تعني التسوية بينهم في حقوق الكيان الإنساني، الذي يتساوى فيه كل الناس. أما التسوية الحسابية في الحقوق الفرعية التي تؤدي إلى المساواة بين غير المتماثلين، فإنها معنى يختلف عن التسوية في الآدمية التي كرمها الله، والتي تستند إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح، قال الله تعالى: {يَا أَيّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] (سورة النساء، الآية 1).

وقال: جاء في الإسلام معيار للتفاضل يتساوى أمامه الخلق جميعاً على اختلاف الأجناس والألوان، والحرية والعبودية، إنه معيار التقوى، قال الله تعالى: {يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (سورة الحجرات، الآية 13).

إن معيار التفاضل هنا، يستطيع الارتقاء إليه كل البشر، ولا يقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها بعضاً، وهو يدفع إلى الرقي والسمو بالإنسان، بل إن التقوى معيار الكرامة الإنسانية عند الله عز وجل، ومع ذلك فهي معيار الصلاح في الدنيا، وهو معيار حقيقي وعملي؛ إذ إن صلاح الإنسان في دنياه، يجعله أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه، من غيره الذي لا يفيد نفسه ولا مجتمعه بشيء.

وكما يبين التركي، هدم الدين الإسلامي بهذا المعيار الحقيقي الذي يرتقي بحياة الإنسان والمجتمع، كل المعايير الزائفة، التي أشار القرآن الكريم إلى الكثير منها. يقول الله تعالى في الإنكار على أصحاب المعايير الزائفة في التفاضل: {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} (سورة الشعراء، الآية 111)، مما يدل على أنهم لم يؤمنوا؛ لأن مَن هم أقل منهم آمنوا بالرسول، صلى الله عليه وسلم، وقالوا: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السّفَهَاءُ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السّفَهَاءُ وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ} (سورة البقرة، الآية 13).