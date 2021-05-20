شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الإمارات جاهزون لمونديال القدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسكانا: علي الظاهري

وصلت بعثة فريق فرسان الإمارات إلى ايطاليا استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للقدرة التي تحتضنها مدينة بيزا بإقليم توسكانا غداً السبت بمشاركة أكثر من 80 فارساً يمثلون 32 دولة.

وتقام البطولة لمسافة 160 كلم برعاية شركة لونجين.

ويمثل منتخب الإمارات نخبة من الفرسان أبرزهم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم وعبدالله غانم المري وسالم حمد ملهوف الكتبي وسالم العويسي.

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العضب المدير الإداري لبعثة منتخب الإمارات المدير العام لنادي دبي للفروسية، جاهزية فرسان الإمارات للمنافسة في السباق الذي يشهد مشاركة دولية واسعة من مختلف قارات العالم وسيكونون على قدر الثقة والتحدي من أجل مواصلة مشوار الريادة والتميز.

وأضاف العضب أن آخر بطولة عالمية استضافتها مدينة بيزا وهي بطولة العالم للشباب والناشئين عام 2019، شهدت تألق فرسان الإمارات بعد احتكار المراكز الخمسة الأولى والاستحواذ على لقبي الفردي والفرق، ما يدعو إلى التفاؤل في مواصلة مسيرة الانتصارات.

رقم صعب

وأكد المدرب محمد السبوسي أن النسخة الحالية لبطولة العالم للقدرة تعتبر من أصعب البطولات على جميع المنتخبات بسبب القوانين المستحدثة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. وأكد المدرب إسماعيل محمد أن فرسان الإمارات يملكون سجلاً حافلاً بالإنجازات في تاريخ سباقات القدرة والتحمل.

وكشف إن المهمة لن تكون سهلة في ظل المشاركة الواسعة من منتخبات العالم.

وقال المدرب خليفة غانم المري، إن طموح فرسان الإمارات هو المركز الأول.

وذكر أن المنافسة قد تكون محصورة بين ثلاثة منتخبات وهي الإمارات والبحرين وإسبانيا، حيث تتصدر هذه الفرق قائمة الترشيحات.