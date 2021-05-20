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كأس رئيس الدولة تختتم موسم الكاراتيه اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة تختتم موسم الكاراتيه اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجمعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه على الصالة لنادي اتحاد كلباء، التي يسدل بها الستار على مسابقات الموسم الرياضي الحالي.

وتشارك في كاتا الرجال أندية الشارقة للألعاب الفردية،دراجون، كلباء الذيد، والشارقة لرياضات الدفاع ،وفي مسابقة كوميتيه رجال أنديةالشارقة للألعاب الفردية، دراجون، كلباء، الذيد، الشارقة لرياضات الدفاع،والخليج الدولي، وفي مسابقة كاتا السيدات أندية الشارقة للألعاب الفردية، دراجون، الشارقة الرياضي للمرأة، عجمان، والشارقة لرياضات الدفاع .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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