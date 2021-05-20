الجزائر.. 260 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قالت الجزائر إنها رصدت 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 126 ألفا و156.



وكشفت وزارة الصحة في بيان لها أنها سجلت 6 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم الأربعاء، ليصل مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و401.

كما أشارت إلى تعافي 156 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذي تماثلوا للشفاء إلى 87 ألفا و902. فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

كانت الحكومة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس، تمديد قرار حظر التجوال لمدة شهرا كاملا بـ19 محافظة اعتبارا من السبت المقبل، وذلك من الساعة منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، ضمن خطة السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.