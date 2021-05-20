شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى.. السويد تتصدر الدول الأوروبية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أحدث الأرقام الصادرة عن مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن السويد انتقلت إلى صدارة قائمة الدول في أوروبا، من حيث أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

واعتبارا من اليوم الخميس، سجلت الدولة الإسكندنافية - التي لفتت استراتيجيتها الفريدة من نوعها في التعامل مع هذه الجائحة مع قيود قليلة نسبيا، الكثير من الاهتمام الدولي 577 حالة جديدة لكل 100 من سكان البلاد في الأيام الـ 14 الماضية، وهو أعلى من جميع البلدان في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن ليتوانيا تتخلف قليلا عن السويد حيث سجلت معدلا قدره 563 حالة بينما سجلت قبرص ثالث أعلى معدل بواقع 522 حالة، أما جارتها فنلندا فقد سجلت حتى الآن 53 حالة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة لايزال، عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس الفتاك في السويد منخفضا، حيث سجلت نحو 12 حالة وفاة لكل مليون نسمة.