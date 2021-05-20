شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتجه لتمديد طوارئ كورونا في طوكيو وأوساكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبحث الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في مناطق، تشمل طوكيو وأوساكا، إلى ما بعد موعدها النهائي الحالي، والمحدد 31 مايو، حسبما ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيوينة اليابانية اليوم الخميس نقلا عن مسؤول حكومي بارز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة مينيشي اليابانية أن هناك أصواتا داخل الحكومة تدعو إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقالت الصحيفة إن الحكومة قررت توسيع نطاق الطوارئ لتشمل مقاطعة أوكيناوا، جنوبي اليابان.