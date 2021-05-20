انت الان تتابع خبر شرحت آلية التقديم.. مفوضية الانتخابات تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "مفوضية الانتخابات وضعت ضمن استعداداتها لاختيار موظفي الاقتراع، آليتين أحدهما خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة، والآلية الأخرى من متقدمي شريحة الجامعات والمعاهد".وأضافت الغلاي، أن "الموظف المتقدم يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة لا تقل عن الإعدادية، وأن يمتلك بطاقة ناخب إلكترونية، وأن يكون من سكنة المحافظة المتقدم فيها حصراً، وأن يكون التقديم على اساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابع لها، وأن لا يكون ممن صدرت بحقهم قرارات العقوبة وحرمان المكافأة من قبل مفوضية الانتخابات".

وأوضحت، أن "من بين الشروط أيضاً، أن لا يزيد الموظف المتقدم عن مواليد 2002، وأن يوقع تعهداً خطياً بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وغير محكوم بجناية سابقاً، وأن لا يكون من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية، وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن لا يكون من اقارب المرشحين من الدرجة الرابعة، وأيضاً أن يكون مستقلاً وأن يلتزم بقواعد السلوك".



وفيما يخص استمارة وآلية التقديم، بينت الغلاوي، أن "عملية التقديم لموظفي الاقتراع إلكترونياً ستكون من خلال رابط في الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون تقديم الطلبات لموظفي دوائر الدولة بطريقة مباشرة اعتماداً على رقم الناخب في عملية التقديم، والذي سيكون نفسه رقم الاستمارة الخاص بالمتقدم، وسيتم الاعلان عن مواعيد التقديم للعمل كموظفي اقتراع في وسائل الإعلام المختلفة، واللجان الفرعية في مكاتب المحافظات من خلال وسائل الإعلام المحلية وحسب خصوصية كل محافظة بعد استحصال موافقة رئيس الادارة الانتخابية".

ولفتت إلى أن "موظفي الدولة سيقومون بالتقديم وفق الاستمارة الإلكترونية في الموقع الرسمي للمفوضية، حيث لن يتم فتح الاستمارة إلا بعد قراءة الشروط والقواعد الخاصة بموظفي الاقتراع والموافقة عليها"، موضحة أنه "بعدها يقوم المتقدم بإدخال رقم الناخب في الحقل المخصص وبعدها ستظهر كافة البيانات بصورة تلقائية في كافة الحقول لملء الاستمارة".

وتابعت: "وبعد الانتهاء من عملية التقديم يقوم المتقدم بطباعة استمارة التقديم ووصل التسلم والتوقيع على الاستمارة ومراجعة مركز التسجيل المذكور في الاستمارة لتسليمها مع المستمسكات الثبوتية المطلوبة مع ما يثبت تحصيله الدراسي إضافة إلى هوية نافذة للدائرة الحكومية التابع لها المتقدم مع شهادته الدراسية".

