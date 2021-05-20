ايفرتون يضع عينه على حارس برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيفرتون يستهدف التعاقد مع البرازيلي نوربيرتو نيتو، حارس المرمى الثاني في الفريق الكتالوني، ويريد برشلونة 16 مليون يورو للموافقة.

وكان نيتو قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2019، قادما من فالنسيا في صفقة تبادلية مقابل ياسبر سيلسين.



وتسعى إدارة برشلونة للتخلص من نيتو مقابل المبلغ المذكور، لتفادي أي خسارة في الميزانية، حيث يتطلب الوضع الحالي الحذر خلال الصفقات.

وخلال موسمين بقميص برشلونة لعب نيتو 16 مباراة، حيث شارك فقط حين كان يتعرض تير شتيجن للإصابة، وحاول الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن النادي رفض التفريط في خدماته.

يُذكر أن نيتو ستتاح له الفرصة لتوديع برشلونة، حيث سيتواجد في المباراة الأخيرة للفريق ضد إيبار في الليجا، نظرًا لغياب تير شتيجن للإصابة.

