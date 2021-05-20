عبوة ناسفة تقتل 16 في شمال مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الجيش في مالي، الخميس، إن 16 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون شمالي البلاد عندما اصطدمت مركبة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة.

ونقلت رويترز عن المتحدث العسكري سليمان ديمبيلي تأكيده أن الواقعة حدثت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرب مدينة جاو في منطقة يشن فيها مسلحون متشددون لهم صلات بتنظيم القاعدة هجمات على مدنيين وعلى جنود من مالي ومن فرنسا ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ولم يحدد الجهة المسؤولة عن زرع العبوة الناسفة ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الواقعة.

وتشهد مالي أعمال عنف من جماعات إسلامية متشددة منذ عام 2012 عندما استغلت تلك الجماعات انتفاضة للانفصاليين الطوارق في الشمال.

وامتد العنف منذ ذلك الحين لدول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا على الرغم من استجابة عسكرية دولية باهظة التكلفة للتصدي لتلك الجماعات.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أعلن الأمين العام لمكتب الرئاسة في مالي كاليلو دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني دون إبداء الأسباب.

وكان قد تم حل المجلس العسكري الذي أطاح العام الماضي بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2020.

وتحت ضغط من التحالف الإقليمي بغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) "إيكواس"، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو.

وعانت مالي من عدم الاستقرار والإرهاب لعدة سنوات. وتم نشر بعثة للأمم المتحدة هناك للمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.