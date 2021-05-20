299 صاروخا من غزة.. صافرات إنذار لا تتوقف بجنوب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبقت 299 صاروخا أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، نهار الخميس، صافرات الإنذار تدوي دون توقف في جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365” إنها منذ صباح الخميس "تم التعرف على 299 عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن 42 صاروخا سقطت في قطاع غزة بعد أن لم تنجح في اجتياز حدود القطاع، في حين أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت حوالي 90٪ من عمليات الإطلاق خلال النهار.

ودوت صافرات الإنذار دون توقف في جنوبي إسرائيل طوال ساعات نهار اليوم الخميس.

دوت صافرات الإنذار في عسقلان وبئر السبع وعشرات البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وسجلت نجمة داود الحمراء (منظمة طبية إسرائيلية) 9 إصابات بجروح طفيفة بينها 2 نتيجة إصابة بشظايا زجاج تفجرت نتيجة الصواريخ و7 أثناء هروبهم الى الملاجيء.

وأضافت أن 5 إسرائيليين أخرين أصيبوا بالهلع.

وقال ميكي روزنفيلد، الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، إن صاروخا أصاب منزلا في مدينة عسقلان في ساعات المساء بعد أن أصاب صاروخا اخر منزل اخر بذات المدينة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سقط على منطقة حوف عسقلان دون وقوع إصابات.

ومن جهة ثانية قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "منذ ساعات الصباح شن الجيش الإسرائيلي غارات على نحو 30 موقعًا لاطلاق قذائف صاروخية تحت وفوق الأرض حيث كانت بعضها مسلحة وموجهة نحو إسرائيل".

وأضاف: "كما استهدف الجيش الإسرائيلي عدة نشطاء خلال قيامهم بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أنه "في الايام الأخيرة استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 430 هدفًا من المنظومات الصاروخية لحماس والجهاد الاسلامي وقضى على نحو 20 ناشطًا ".