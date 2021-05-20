"أوبك" تهاجم "الطاقة الدولية": توقف الاستثمارات يهدد استقرار النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت منظمة "أوبك"، تقرير وكالة الطاقة الدولية، والذي يحث المستثمرين على عدم تمويل مشاريع النفط الجديدة لكبح الانبعاثات.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن تقريرا من وكالة الطاقة الدولية يحث المستثمرين على عدم تمويل مشاريع النفط الجديدة من أجل كبح الانبعاثات قد يفضي إلى تقلبات في سعر الخام في حال الأخذ به.

تقرير متناقض



كانت وكالة الطاقة الدولية، قالت يوم الثلاثاء، إنه حري بالمستثمرين عدم تمويل مشاريع النفط والغاز والفحم الجديدة إذا كان للعالم أن يحقق صافي انبعاثات صفريا بحلول منتصف القرن، في تحذير هو الأشد حتى الآن بخصوص أهمية الحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

وأصدر قسم البحوث في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي يقبع أعضاؤها الثلاثة عشر فوق 80% من احتياطيات النفط الخام العالمية، وثيقة داخلية بشأن تقرير وكالة الطاقة، اطلعت رويترز على نسخة منها.

وقال تقرير أوبك: "الزعم بأنه لا توجد حاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز بعد 2021، يتناقض تناقضا صارخا مع الاستنتاجات الواردة مرارا في تقارير أخرى لوكالة الطاقة، وقد يصبح مصدرا لعدم استقرار محتمل في أسواق النفط إذا أخذ به بعض المستثمرين".

وأضافت أوبك "أن تصورا محتملا في تقرير وكالة الطاقة قد يؤثر على طريقة استثمار الشركات ويحد من الطلب على النفط".

وتتوقع أوبك حاليا تعافيا قويا للطلب النفطي هذا العام واستمرار ارتفاعه حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

تصور طموح



وقالت أوبك "في حين أن تصور الوصول إلى صافي انبعاثات صفري يبدو طموحا على نحو مبالغ فيه من حيث الافتراضات والنتائج، فإنه سيؤثر بلا ريب على قرارات الاستثمار".

وتابعت: وهذا التصور "قد يكبح نمو الطلب على أصناف الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز، إذ يستخدم العديد من صناع السياسات وشركات النفط والغاز تصورات وكالة الطاقة عند وضع خططهم الإستراتيجية".

وأضافت، أنه بالنسبة للعديد من البلدان النامية، فإن المسار صوب صفر صافي انبعاثات غير واضح في غياب المساعدة الدولية وأنها ستحتاج إلى دعم فني ومالي لتحقيقه.

وقالت "أوبك" إنه"" في غياب تعاون دولي أكبر، لن تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى صاف صفري بحلول 2050".

صافي الانبعاثات صفر

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن الحكومات حول العالم يجب أن تتعاون لتحقيق هدف خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 .

وجاءت تعليقات بيرول بعد يوم من نشر الوكالة تقريرا قال إنه ينبغي للمستثمرين ألا يمولون مشاريع جديدة للنفط والغاز والفحم.

وقال بيرول في قمة كولومبيا العالمية للطاقة، إن حكومات مثل الولايات المتحدة يجب أيضا أن ترسل "إشارة شديدة الوضوح" إلى المستثمرين من أجل توسيع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة.

والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر يتحقق عندما تكون الكمية المنتجة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لا تزيد عن كمية الغازات التي يجري إزالتها من الغلاف الجوي.