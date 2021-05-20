شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لـ"التهدئة" بالأراضي الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الرئيسان الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي، خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.



وكشف بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لجهود نظيره المصري مع جميع أطراف القضية الفلسطينية.

ووفقا للبيان فإن السيسي شدد لبايدن على موقف مصر الثابت نحو التوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية.