المغرب.. تسجيل 333 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091.



وأشارت وزارة الصحة المغربية في حصيلتها اليومية إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 504439 حالة شفاء.

إلى ذلك، استعادت عملية التلقيح في المغرب سرعتها التي كانت عليها من قبل، وذلك بعد تلقي المملكة شُحنات من اللقاحات.

وتجاوز عدد المغاربة الذين حصلوا على جُرعتهم الأولى عتبة الـ 7 ملايين مُلقح، وبالضبط 7.029.682 شخصاً، مُقابل 4.673.903 شخصاً تم تطعيمهم بالكامل، عبر تلقيهم لجُرعتين كاملتين من اللقاح.