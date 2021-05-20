المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: الفلسطينيون وإسرائيل يستحقون أن يعيشوا في سلام وآمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنه من حق الفلسطينيين وإسرائيل أن يعيشوا في سلام وآمان.



وطالبت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة، الخميس، بضرورة وضع حد للتصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.

وتابعت: "نؤكد التزامنا العمل مع الشركاء لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

كما أعلنت دعمها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متوقعة خفضًا قريبًا للتصعيد بين الطرفين.

جرنفيلد حثت طرفي الصراع على تجنب استهداف المدنين، قائلة: "ملتزمون بالعمل لإنهاء أعمال العنف وخلق ظروف مناسبة لإيجاد سلام عادل وشامل".

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ضرورة أن تكون الأولوية للوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

وعبر عن رفضه بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، قائلا: "يحب احترام وضع الأماكن المقدسة في مدينة القدس".

كما دعا إسرائيل إلى وقف عمليات تهجير السكان الفلسطينيين بحي الشيخ جراح.