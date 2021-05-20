أكشنر: نتنياهو النسخة الإسرائيلية لإردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت تصريحات زعيمة حزب الخير التركية المعارض ميرال أكشنر بتشبيه إردوغان برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ودفعه لتقديم دعوى قضائية ضدها.

ونقلت (العربية نت) عن وسائل إعلام تركية، أن محامي الرئيس التركي، تقدم بشكل رسمي بدعوى قضائية تطالب أكشنر بتعويض قدره 250 ألف ليرة بسبب تصريحاتها.

وقالت أكشنر في كلمة لها أمام الكتلة البرلمانية لحزبها «إنها تعتقد أن نتنياهو هو النسخة الإسرائيلية من إردوغان» في تعليقها على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل، ووصفت نتنياهو بأنه نسخة إردوغان الإسرائيلية إلى حد ما.

وأضافت «كما تعلمون، أجريت الانتخابات في إسرائيل في مارس، والنتيجة لم تسمح لرئيس وزراء إسرائيل الأطول مدة، نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، كلف رئيس إسرائيل حزب يش عتيد (هناك مستقبل) بتشكيل الحكومة، فجأة، أصبحت الأحزاب العربية الإسرائيلية حاسمة، لأن احتمالات أن تكون شريكا في الحكومة ظهرت، لتحديد السلطة الجديدة».

وتابعت «بناء على هذه التطورات، لم يتردد بنيامين نتنياهو، وهو بمعنى ما النسخة الإسرائيلية للسيد أردوغان، في أن يقصد حياة المدنيين والأطفال دون أن ترمش عينه، من أجل تقويض خصومه السياسيين وحماية مقعده بهذه الطريقة».

وتسببت تصريحاتها في غضب كبير من الحكومة، حيث اصطف العديد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم لإدانة زعيمة حزب الخير.

وانتقد إردوغان زعيمة حزب الخير، وقال أثناء استقباله وفدا من الشباب بمناسبة عيد الشباب والرياضة الأربعاء، «لدينا سياسي أصبح حقيرا لدرجة أنهم شبهوني بنتنياهو، لن أقول أكثر من ذلك لأنها امرأة».

وأضاف»عندما يقول أحدهم فلسطين، يبدو الأمر كما لو أن رئتي تنبض بالحياة، بينما هي بائسة لدرجة أنها لا تعرف موقع فلسطين على الخريطة».