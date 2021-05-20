شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين متوعداً: سنكسر أسنان من يهاجم روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، ب«كسر أسنان» من يحاول مهاجمة بلاده، مشيداً بصواريخ «أفانجارد» الأسرع من الصوت، وذلك على خلفية التوترات المستمرة مع الغرب.

وقال بوتين خلال اجتماع مع منظمات وطنية، «الكل يريد أن يقضم أو ينتزع شيئاً منّا. لكن يجب أن يعرفوا أن أولئك الذين سيحاولون القيام بذلك، سنكسر أسنانهم حتى لا يعودوا قادرين على القضم».

وأضاف:«حتى بعد فقدان ثلث إمكانياتها (مع سقوط الاتحاد السوفييتي)، فإن روسيا لا تزال كبيرة جداً بالنسبة للبعض. بالواقع، القدرة هائلة وأراضيها تبقى الأكبر في العالم». ولم يوضح أي دول يقصد بتصريحاته هذه.

وأشاد مجدداً بأحدث الأسلحة التي طورتها روسيا مثل صواريخ «أفانجارد»، الأسرع من الصوت، والتي توصف بأنها قادرة على تجاوز أي نظام دفاع مضاد للصواريخ.

واعتاد بوتين على استخدام مثل هذه العبارات الصادمة، أو النكات التي تنطوي على مجازفات، للإشادة ببلاده وتهديد خصومه.

وفي عام 2016، قال ممازحاً على شاشات التلفزيون، إن «حدود روسيا لا تنتهي في أي مكان»، وذلك بعد عامين من ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبعد عام من تدخل جيشه في سوريا.

والعلاقات بين روسيا والغرب في أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد خلافات متعددة حول أوكرانيا وسوريا واتهامات بالتدخل الانتخابي، والتجسس والهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى موسكو.