شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحاكم ضابطاً ادعى أنه لاجئ وخطط لهجوم بترسانة أسلحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - أ ف ب

يمثل أمام القضاء، اعتباراً من الخميس، في فرانكفورت، ضابط ألماني، ادعى أنه لاجئ، وأعد على ما يبدو هجوماً، في قضية أقرب إلى الخيال، هزت الجيش الألماني، وكشفت تجاوزات لليمين القومي في البلاد.

ويواجه فرانكو ألبريخت (32 عاماً) المدفوع بأيديولوجية «قومية اشتراكية» بحسب لائحة الاتهام، ويقف وراء قضية غريبة لطخت سمعة الجيش، وأجهزة الهجرة في 2017، خاصة تهمة «التحضير لعمل عنف خطر يمس بأمن الدولة». ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أغسطس/آب المقبل. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

وهذا الضابط الذي يحمل رتبة ملازم، ويعمل في قاعدة إيلكيرش قرب ستراسبورج في فرنسا، بنى ترسانة حقيقية: أربعة أسلحة نارية، وأكثر من ألف ذخيرة و50 عبوة ناسفة مسروقة من القوات المسلحة الألمانية.

وعاش ألبريخت حياة مزدوجة، زاعماً أنه طالب لجوء سوري. وتمكن من دون أن يتحدث اللغة العربية من تقديم طلب لجوء، منتحلاً اسم ديفيد بنيمين، والحصول على حق الإقامة، والإعانة التي يتمتع بها اللاجئون، من أجل اختبار النظام، على حد قوله، وكشف عيوبه.

ونفى الجندي السابق التهم الموجهة إليه، وقال للصحفيين: «لم أخطط لأي عمل يضر بأحد»، مضيفاً أنه ليس من اليمين المتطرف.

ولم يخف ألبريخت، وهو ابن عامل إيطالي، أبداً آراءه المتطرفة أو معارضته للهجرة. وكان «كفاحي» الكتاب الذي ألفه أدولف هتلر، ضمن أرفف مكتبته. كما عثر أيضاً على رسائل معادية للأجانب على هاتفه.

وفي محاولة لإثبات أن مفهوم اللجوء تحول عن مساره، بحسب قوله، ادعى أنه لاجئ بعد وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا في عامَي 2015 و2016. وقدم في العام 2015 طلب لجوء باسم مستعار هو ديفيد بنيمين. وبلغة إنجليزية بدائية، أوضح لخدمات الهجرة أنه لم يتعلم اللغة العربية، لأنه كان ملتحقاً بمعهد فرنسي قرب دمشق.

حتى إنه تلقى حوالي 400 يورو كمساعدة شهرية، وحصل على مكان في نزل للاجئين. لكنه واصل حياته كجندي في ثكنات إيلكيرش بهويته الحقيقية.

وصرح ألبريخت لصحيفة «لو فيجارو» في مارس/آذار الماضي: «أردت أن أستوضح شخصياً ذلك الأمر، وأن أتحقق إلى أي مدى حصل انحراف من السلطات الألمانية عن مفهوم اللجوء على حساب الأمن».

وتابع: «علمت أن ما كنت أقوم به ليس قانونياً»، رافضاً أن تكون لديه أي نية عنيفة، ومدعياً أنه استعد «لحماية أسرته في حالة الطوارئ».

وقالت محكمة كارلسروهه الفيدرالية المختصة في قضايا الإرهاب، إن المتهم كان «يخطط لهجوم يستهدف مسؤولين سياسيين وشخصيات عامة» متظاهراً بأنه لاجئ.

وبحسب المحكمة، أراد ألبريخت أن يجعل المهاجرين مسؤولين عن أفعاله، ليزيد الشرخ في المجتمع الألماني الذي كان منقسماً بشدة إزاء استقبال اللاجئين الذي نظمته حكومة أنجيلا ميركل.

ومن المرجح أنه كان ينوي استهداف وزير الخارجية الحالي هايكو ماس الذي كان يومها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روث، إضافة إلى ناشطة حقوقية.

وأوقف ألبريخت أوائل العام 2017 عندما حاول استعادة مسدس كان أخفاه في مرحاض بمطار فيينا. وكشفت بصماته تشابهاً مع بصمات اللاجئ السوري ديفيد بنيمين.

وسلطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016، فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في الملفات بشكل صارم.

كذلك، اتهم الجيش الألماني بعدم محاربة الانحرافات الأيديولوجية بين قواته بشكل كاف.

وكان ألبريخت جزءاً من مجموعة سرية من الجنود والشرطة من اليمين المتطرف. ودفعت القضية وزيرة الدفاع آنذاك، أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، ما أثار ضدها انتقادات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تم حل قيادة القوات الخاصة (كيه إس كيه) جزئياً بسبب الاشتباه في انتماء 20 من أعضائها إلى حركة «النازيين الجدد».