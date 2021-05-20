شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العقوبات الأمريكية عن "نورد ستريم 2" يثير مخاوف أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من أن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الروسي الألماني، سيشكل "انتصاراً" لموسكو.

وغداة قرار واشنطن التخلي عن بعض هذه العقوبات، قال زيلينسكي إن "هناك مجازفة كبيرة" في "رفع الولايات المتحدة العقوبات" المتعلقة بهذا المشروع، وأضاف أن ذلك سيكون "هزيمةً للولايات المتحدة وانتصاراً جيوسياسياً خطيراً لروسيا".

وتعارض أوكرانيا خط أنابيب "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2) لأنه يتجاوزها لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا، ومع بدء تشغيله، ستخسر كييف عائدات كبيرة من رسوم مرور الغاز.

ويرى معارضو المشروع أن استكمال خط الأنابيب يعني التخلي عن كييف حليفة الغرب التي واجهت هجمات روسية، لا سيما مع ضم شبه جزيرة القرم والحرب ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

أما مؤيدوه، وعلى رأسهم ألمانيا، فيعتبرون أنبوب الغاز الثاني الذي يمر عبر بحر البلطيق، مشروعاً تجارياً لا ينبغي أن يكون موضوعاً خاضعاً لاعتبارات سياسية.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أنها تخلت عن العقوبات المفروضة على الشركة الرئيسية المشاركة في بناء "نورد ستريم 2".

وتتناقض هذه الخطوة مع التصريحات الحازمة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في آذار/مارس عندما أكد مجدداً معارضة الولايات المتحدة خط أنابيب الغاز، معتبراً أنه "مشروع سيء لألمانيا وأوكرانيا وحلفائنا وشركائنا في وسط وشرق أوروبا".